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Оккупанты на Донбассе объявили военные сборы. Мобилизуют тысячу боевиков

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Луганск, Четверг 19 августа 2021 13:59
Оккупанты на Донбассе объявили военные сборы. Мобилизуют тысячу боевиков Фото: боевики на Донбассе проведут сборы (Scott Olson/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Оккупационный власти так называемой "Луганской народной республики" накануне Дня независимости Украины проведут военные сборы. Для этого мобилизуют тысячу боевиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ.

Сообщается, что главарь "ЛНР" Леонид Пасечник поручил вооруженным формированием провести военные сборы с участием тысячи резервистов.

Также сообщается, что сборы будут проходить с 23 по 27 августа. На них призывают людей, которые приписаны в состав резервных формирований.

Напомним, по данным украинской разведки, российские оккупанты продолжают наращивать силы на Донбассе и минируют местность, в результате чего боевики подрываются на собственных минах.

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