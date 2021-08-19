Оккупанты на Донбассе объявили военные сборы. Мобилизуют тысячу боевиков
Фото: боевики на Донбассе проведут сборы (Scott Olson/Getty Images)
Оккупационный власти так называемой "Луганской народной республики" накануне Дня независимости Украины проведут военные сборы. Для этого мобилизуют тысячу боевиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ.
Сообщается, что главарь "ЛНР" Леонид Пасечник поручил вооруженным формированием провести военные сборы с участием тысячи резервистов.
Также сообщается, что сборы будут проходить с 23 по 27 августа. На них призывают людей, которые приписаны в состав резервных формирований.
Напомним, по данным украинской разведки, российские оккупанты продолжают наращивать силы на Донбассе и минируют местность, в результате чего боевики подрываются на собственных минах.