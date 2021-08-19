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Окупанти на Донбасі оголосили військові збори. Мобілізують тисячу бойовиків

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Луганськ, Четвер 19 серпня 2021 13:59
Окупанти на Донбасі оголосили військові збори. Мобілізують тисячу бойовиків Фото: бойовики на Донбасі проведуть збори (Scott Olson / Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Окупаційна влада так званої "Луганської народної республіки" напередодні Дня незалежності України проведе військові збори. Для цього мобілізують тисячу бойовиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сепаратистські ЗМІ.

Повідомляється, що ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник доручив збройним формуванням провести військові збори за участю тисячі резервістів.

Також повідомляється, що збори будуть проходити з 23 по 27 серпня. На них призовуть людей, які приписані до складу резервних формувань.

Нагадаємо, за даними української розвідки, російські окупанти продовжують нарощувати сили на Донбасі і мінують місцевість, в результаті чого бойовики підриваються на власних мінах.

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Донбас ЛНР
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