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Окупанти на Донбасі обстріляли територію та будівлю школи-інтернату

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Донбас, П'ятниця 25 червня 2021 16:03
Окупанти на Донбасі обстріляли територію та будівлю школи-інтернату Фото: Бойовики обстріляли школу-інтернат (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

На Донбасі впродовж 23-24 червня було зафіксовані грубі порушення режиму припинення вогню з боку російських бойовиків. Під час обстрілів, збройні формування РФ пошкодили територію та будівлю школи-інтернату імені Макаренка.

Про це пише пресслужба операції Об'єднаних сил.

Як зазначається на сторінці ООС, 23 червня, близько о 19.15 бойовики здійснювали обстріл з мінометів калібру 120 мм з території окупованої Ясинуватої. Зокрема, о 19:30 було зафіксовано обстріл мінометами калібру 82 мм з території населеного пункту Каштанове.

У першій половині дня, 24 червня, за даними ООС, збройні формування РФ тричі відкрили вогонь по українським військовослужбовцям неподалік від Мар’їнки та Красногорівки.

"При цьому російсько-окупаційні війська випустили 26 снарядів з гармати МТ-12 калібру 100 мм", - повідомляє пресслужба.

Внаслідок обстрілів артилерійською зброєю, у Мар'їнці були пошкоджені територія та будівля колишньої школи-інтернату імені Макаренка.

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