Оккупанты на Донбассе формируют "мобилизационный резерв", - ИС

"Военные комиссариаты" осуществляют массовую проверку данных среди мужского населения

Командование оккупантов на временно оккупированных территориях Донбасса формирует "мобилизационные резервы". Об этом заявил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Военные комиссариаты" оккупантов осуществляют массовую проверку установочных данных среди мужского населения в возрасте от 18 до 55 лет. При этом мужчинам сообщают об "уголовной ответственности за уклонение от воинской службы".

"В рамках летнего периода обучения, согласно единого плана Южного ВО ВС РФ, с частями и подразделениями 1 и 2 АК оккупационных войск на военных полигонах “Покровский”, “Центральный”, “Передовой” и “Восточный” проводились занятия по огневой и тактико-специальной подготовке, а на полигоне “Удалой” проводились тактические занятия по отработке навыков ведения наступательного боя и организации взаимодействия между подразделениями во время ведения ими наступательных действий", - сообщает Тымчук.

По его словам, боевики используют очередной режим приостановки ведения огня,для интенсивных работ по усовершенствованию инженерного оборудования своих передовых позиций, ведения разведки, а также для постановки новых минно-взрывных заграждений вдоль всей линии соприкосновения.

Скриншот (facebook.com/dmitry.tymchuk)

Напомним, в районе проведения операции объединенных сил на протяжении прошлых суток, 24 июля, боевики 33 раза нарушили режим прекращения огня, в том числе трижды из запрещенного Минскими договоренностями тяжелого вооружения.