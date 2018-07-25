Окупанти на Донбасі формують "мобілізаційний резерв", - ІС

"Військові комісаріати" здійснюють масову перевірку даних серед чоловічого населення

Командування окупантів на тимчасово окупованих територіях Донбасу формує "мобілізаційні резерви". Про це заявив координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

"Військові комісаріати" окупантів здійснюють масову перевірку установчих даних серед чоловічого населення віком від 18 до 55 років. При цьому чоловікам повідомляють про "кримінальну відповідальноысть за ухиляння від військової служби".

"В рамках літнього періоду навчання згідно єдиного плану Південного ВО ЗС РФ, з частинами і підрозділами 1 і 2 АК окупаційних військ на військових полігонах "Покровський", "Центральний", "Передовий" і "Східний" проводилися заняття з вогневої та тактико-спеціальної підготовки, а на полігоні "Удалий" проводилися тактичні заняття з відпрацювання навичок ведення наступального бою і організації взаємодії між підрозділами під час ведення ними наступальних дій", - повідомляє Тимчук

За його словами, бойовики використовують черговий режим припинення ведення вогню для інтенсивних робіт по удосконаленню інженерного обладнання своїх передових позицій, ведення розвідки, а також для постановки нових мінно-вибухових загороджень уздовж всієї лінії зіткнення.

Скріншот (facebook.com/dmitry.tymchuk)

Нагадаємо, у районі проведення операції об'єднаних сил упродовж минулої доби, 24 липня, бойовики 33 рази порушили режим припинення вогню, в тому числі тричі з забороненого Мінськими домовленостями важкого озброєння.