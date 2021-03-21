Девять обстрелов на Донбассе: оккупанты стреляли из минометов крупного калибра

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" недалеко от Пивденного оккупанты открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а вблизи поселка Шумы - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи населенного пункта Водяное на Приазовье оккупанты обстреляли позиции украинских защитников из гранатометов различных систем.

По позициям наших воинов в пригороде Лебединского - оккупанты применили стрелковое оружие, а вблизи поселка Широкино - вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские бойцы открывали огонь. С начала суток российские наемники режим тишины на Донбассе не нарушали