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Девять обстрелов на Донбассе: оккупанты стреляли из минометов крупного калибра

Автор: Артур Родивилов

В субботу, 20 марта, вооруженные формирования Российской Федерации девять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, погиб военный. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" недалеко от Пивденного оккупанты открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а вблизи поселка Шумы - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи населенного пункта Водяное на Приазовье оккупанты обстреляли позиции украинских защитников из гранатометов различных систем.

По позициям наших воинов в пригороде Лебединского - оккупанты применили стрелковое оружие, а вблизи поселка Широкино - вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские бойцы открывали огонь. С начала суток российские наемники режим тишины на Донбассе не нарушали

Напомним, 19 марта боевики дважды обстреливали украинские позиции на Донбассе.

Кроме того, 19 марта в результате вражеского обстрела погиб украинский военный.

Добавим, что ранее вблизи Пивденного во время вражеского обстрела получил смертельное ранение украинский военный. Боевики обстреляли позиции ООС из артиллерийского вооружения и автоматического оружия.

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