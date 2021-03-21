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Окупанти на Донбасі дев'ять разів порушили "тишу": стріляли з мінометів великого калібру

Автор: Артур Родивилов

У суботу, 20 березня, збройні формування Російської Федерації дев'ять разів обстріляли українські позиції на Донбасі, загинув військовий. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-служба операції Об'єднаних сил.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" недалеко від Південного окупанти відкривали вогонь з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а поблизу селища Шуми - зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу населеного пункту Водяне на Приазов'ї окупанти обстріляли позиції українських захисників з гранатометів різних систем.

По позиціях наших воїнів у передмісті Лебединського - окупанти застосували вогнепальну зброю, а поблизу селища Широкине - вели вогонь з великокаліберних кулеметів.

На обстріл російсько-окупаційних військ українські бійці відкривали вогонь. З початку доби російські найманці режим тиші на Донбасі не порушували.

Нагадаємо, 19 березня бойовики двічі обстрілювали українські позиції на Донбасі.

Крім того, 19 березня в результаті ворожого обстрілу загинув український військовий.

Додамо, що раніше поблизу Південного під час ворожого обстрілу отримав смертельне поранення український військовий. Бойовики обстріляли позиції ООС з артилерійського озброєння та автоматичної зброї.

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