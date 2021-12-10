Оккупанты на Донбассе активно агитируют вступать в ряды боевиков, - разведка Украины

"Воинские части" оккупантов распространяют пропагандистские материалы: брошюры, рекламные объявления, листовки, а также массово рассылают агитационные SMS. Таким образом боевики агитируют вступать в террористические организации "ДНР" и "ЛНР".

В то же время, по данным разведки, боевики до 25 декабря ввели временное снижение требований к кандидатам на "военную службу". Теперь они агитируют вступить в их ряды всех желающих, не смотря на состояние здоровья, судимости и регистрационных документах, выданных оккупационными администрациями.

Кроме того, оккупационное командование усиливает давление на военнослужащих, не желающих продлевать контракты и планирующих "увольнение". Для них создают условия по их содержанию, в том числе, затягиванием рассмотрения рапортов, задержкой расчетных выплат, невозвращением личных документов, хранящихся в "штабах воинских частей".