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Оккупанты на Донбассе активизировали набор боевиков в свою "армию"

Автор: РБК-Украина

Оккупационная власть в отдельных районах Донецкой и Луганской областях активизировала пропаганду военной службы. Также проводится набор новых боевиков в незаконные вооруженные формирования.

Об этом на брифинге заявила спикер Министерства оборона Мария Сальник.

По информации Главного управления разведки, оккупанты с конца февраля активизировали пропаганду среди местного населения. В частности, в общественных местах, на остановках транспорта и возле административных, образовательных и медицинских учреждений все больше размещают информацию, которая направлена на героизацию российско-оккупационных войск.

Кроме того, в местных СМИ, на платформах социальных сетей и мессенджерах возросла интенсивность агитации о прохождении военной службы в рядах оккупантов.

Напомним, ранее сообщалось, что в районе Марьинки Донецкие области в результате обстрела получил ранение боец Вооруженных сил Украины.

Сегодня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что привлечение США к работе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию на Донбассе не стоит на повестке дня.

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