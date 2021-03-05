Окупанти на Донбасі активізували набір бойовиків до своєї "армії"

За інформацією Головного управління розвідки, окупанти з кінця лютого активізували пропаганду серед місцевого населення. Зокрема, в громадських місцях, на зупинках транспорту та біля адміністративних, освітніх та медичних установ все більше розміщують інформацію, яка спрямована на героїзацію російсько-окупаційних військ.

Крім того, у місцевих ЗМІ, на платформах соціальних мереж і месенджерах зросла інтенсивність агітації про проходження військової служби в рядах окупантів.