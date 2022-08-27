Оккупанты десять раз били по Днепропетровской области: пострадали два района

В Никопольском районе под огонь попали три громады. Без потерь.

В сам Никополь прилетели 7 снарядов из тяжелой артиллерии. В городе повреждены около десятка частных домов, учебный центр и линии электропередач. Без света осталось около 5 тысяч семей. Аварийные бригады продолжают работу.

На Марганецкую и Красногригорьевскую громады враг направил более 20 снарядов из "Градов" и тяжелой артиллерии. Есть повреждение жилья.

По Криворожскому району россияне стреляли из "Ураганов" и ствольной артиллерии. Попали по дачному массиву и энергетическому предприятию в Зеленодольской громаде. Есть разрушения. Без пострадавших.

Напомним, прошлой ночью россияне девять раз обстреляли Днепропетровскую область. Они нанесли удары по Никопольскому, Синельниковскому и Криворожскому районах.

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