Окупанти десять разів били по Дніпропетровській області: постраждали два райони

У Нікопольському районі під вогонь потрапили три громади. Без втрат.

У сам Нікополь прилетіли 7 снарядів з важкої артилерії. У місті пошкоджено близько десятка приватних будинків, навчальний центр та лінії електропередач. Без світла залишилося близько 5 тисяч сімей. Аварійні бригади продовжують роботу.

На Марганецьку та Червоногригорівську громади ворог направив понад 20 снарядів з "Градів" та важкої артилерії. Є пошкодження житла.

По Криворізькому району росіяни стріляли з "Ураганів" і ствольної артилерії. Потрапили по дачному масиву та енергетичному підприємству в Зеленодольській громаді. Є руйнування. Без постраждалих.

Нагадаємо, минулої ночі росіяни дев'ять разів обстріляли Дніпропетровську область. Вони завдали ударів по Нікопольському, Синельниківському та Криворізькому районах.

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