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Окупанти тримають викраденого мера Мелітополя в Луганську, - голова ОДА

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Луганськ, Понеділок 14 березня 2022 23:23
Окупанти тримають викраденого мера Мелітополя в Луганську, - голова ОДА Фото: мер Мелітополя Іван Федоров (facebook.com/IvanFedorovMelitopol)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російські окупанти тримають викраденого мера Мелітополя Івана Федорова у захопленому Луганську. Про долю міського голови Дніпрорудного Євгена Матвєєва поки немає інформації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької обласної державної адміністрації Олександра Старуха.

"За наявною інформацією на сьогодні, викрадений мер Мелітополя Іван Федоров знаходиться в окупованому Луганську", - написав у своєму Telegram Старух.

За його словами, окупанти інкримінують Федорову справу про"тероризм".

Голова ОДА додав, що мер Дніпрорудного Євген Матвєєв теж перебуває в полоні окупантів. Однак його доля поки не відома.

Нагадаємо, російські окупанти викрали Івана Федорова 11 березня. Конференція мерів США зажадала негайно його звільнити.

Зазначимо, 13 березня стало відомо про викрадення російськими окупантами мера Дніпрорудного Євгена Матвєєва.

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