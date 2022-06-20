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Оккупанты за день убили трех мирных жителей Донецкой области, - ОВА

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Донецкая область, Понедельник 20 июня 2022 22:57
Оккупанты за день убили трех мирных жителей Донецкой области, - ОВА Фото: начальник Донецкой ОВА Павел Кириленко (facebook com pavlokyrylenko donoda)
Автор: Юлия Бойко

Сегодня, 20 июня 2022 года, на подконтрольной Украине части Донецкой области из-за действий оккупантов погибли три мирных жителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко.

"За 20 июня россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области: в Нью-Йорке, Старой Николаевке и Курахово. Еще 2 человека получили ранения", - отметил он.

По его словам, в настоящее время невозможно установить точное количество погибших в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска усилили обстрелы в Харьковской области. За сегодня в этом регионе также погибли три мирных жителя.

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