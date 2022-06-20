ru ua
Пн, 20 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Обстрелы Харьковской области усилились, три человека погибли

Новина українською →
Харьковская область, Понедельник 20 июня 2022 21:35
Обстрелы Харьковской области усилились, три человека погибли Фото: Олег Синегубов, председатель Харьковской ОВА (2day kh ua)
Автор: Елизавета Драбкина

В результате обстрелов российских войск по Харькову и области 20 июня погибли три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

Удары фиксируют с систем РСЗО по Киевскому, Шевченковскому, Салтовскому и Индустриальному районам Харькова. Также враг бьет по Харькову и области ракетами. Обстрелы ведутся по Чугуеву, Лозовой, Золочевской и Дергачевских общинах.

"К сожалению, гибнут и получают ранения мирные люди. Только за сегодня в течение дня погибли 3 человека - 65-летняя женщина в Кутузовке, 61-летняя женщина и 49-летний мужчина в Балаклее", - написал Синегубов.

Также он отметил, что два человека получили ранения в результате дневных обстрелов Индустриального района.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что россияне планируют снова наступать на Харьков.

Кроме того, захватчики построили понтон через реку Оскол в Харьковской области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Война России против Украины
NEWS
Ермак оценил вероятность масштабного участия Беларуси в войне против Украины
Ермак оценил вероятность масштабного участия Беларуси в войне против Украины
DAILY
Кто управляет экономикой Украины и как устроен Кабмин военного времени
Ростислав Шаправский, Владислав Красинский Кто управляет экономикой Украины и как устроен Кабмин военного времени