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Оккупанты в Чернобыле разграбили и уничтожили новейшую лабораторию стоимостью 6 млн евро

Фото: (facebook.com/dazv.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Во временно захваченном российскими войсками Чернобыле оккупанты разграбили и уничтожили новейшую Центральную аналитическую лабораторию стоимостью 6 миллионов евро, которая находится в зоне отчуждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного специализированного предприятия "Чернобыльская АЭС".

Эта лаборатория является уникальным комплексом с мощными аналитическими возможностями, может предоставлять услуги на любом этапе обращения с радиоактивными отходами, от кондиционирования до захоронения, а также на стадии исследований и разработки технологий.

"На базе лаборатории находились высокоактивные пробы и образцы радионуклидов, которые находятся в руках врага, чем надеемся он навредит себе, а не цивилизованному миру", - отметили в госпредприятии.

Центральная аналитическая лаборатория в Чернобыле была модернизирована в рамках сотрудничества европейских и украинских специалистов в сфере ядерной безопасности - это почти 100 единиц современного стоимостного аналитического оборудования, аналогов которого нет в Европе.

Лаборатория выполняла стратегические, уникальные функции.

Центральная аналитическая лаборатория в Чернобыле (фото: facebook.com/dazv.gov.ua)

Ранее сообщалось, что Чернобыль пострадал от мародерств российских оккупантов, которые ограбили все офисы предприятий в городе и уничтожили оставшийся транспорт.

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