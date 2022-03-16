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Российские войска разграбили Чернобыль

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Среда 16 марта 2022 13:58
Российские войска разграбили Чернобыль Фото: Въезд в Чернобыль (ru.wikipedia.org)
Автор: Антон Федорцив

Бывший районный центр Киевской области – Чернобыль – пострадал от мародерств российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию главы Общественного совета при Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения Александра Сироты в Facebook.

"Весточка из Чернобыля. Людей оккупанты не трогают, но ограбили все офисы предприятий, расположенных в городе. Централизованно вывозят системные блоки, оргтехнику, спецодежду. Автотранспорт, оставшийся на территории предприятий, также уничтожен", – написал активист.

Кроме того, по словам Сироты, в Чернобыле отсутствует электроснабжение. В данный момент в городе, где раньше проживали вахтенный персонал и "самоселы", остались всего 300 человек.

Напомним, что накануне Украина во второй раз возобновила электроснабжение захваченной оккупантами Чернобыльской АЭС.

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