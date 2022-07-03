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Оккупанты бьют "Смерчами" по спальным районам Краматорска: ранена женщина

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Донецкая область, Воскресенье 03 июля 2022 22:26
Оккупанты бьют "Смерчами" по спальным районам Краматорска: ранена женщина Фото: оккупанты бьют "Смерчами" по спальным районам Краматорска (facebook.com/kramatorsk.rada)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские войска обстреляли спальные районы Краматорска Донецкой области из РСЗО "Смерч". В результате удара женщина получила ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Краматорский городской совет.

"Опять" Смерч " по Краматорску. Били по частному сектору и спальным районам города. Ранена женщина, получили повреждения частные дома, многоквартирные и школьное заведение", - сказано в нем.

Отмечается, что на местах сейчас работают взрывотехнические службы.

Напомним, сегодня россияне запустила три ракеты по Краматорску. Одна из них разрушила гостинично-жилой комплекс, две другие - часть дороги в жилом районе.

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