Оккупанты бьют по Николаеву из нетипичного оружия: в чем его опасность

"Сейчас мы фиксируем нетипичное использование зенитно-ракетных систем С-300, одну из батарей которых мы уже уничтожили. И они продолжают их перемещать по оккупированной территории Херсонской области и с разных путей обстрела наносят удар", - отметила Гуменюк.

Она объяснила, что это оружие особенно опасно, поскольку оно предназначено для уничтожения цели в воздухе.

"Ракета, вылетая из устройства, разрывается в воздухе, уничтожая цель. Если она попадает в поверхность или в какой-то предмет, например, здание, который имеет акустическую дополнительную мощность, то разрывная сила увеличивается в несколько раз", - добавила спикер.

При этом снаряды системы С-300 нашпигованы металлическими частями. После попадания в землю на месте остаются огромные ямы, а ударная волна может быть разрушительной.