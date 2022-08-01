Окупанти б'ють по Миколаєву з нетипової зброї: в чому його небезпека

"Зараз ми фіксуємо нетипове використання зенітно-ракетних систем С-300, одну з батарей яких ми вже знищили. І вони продовжують їх переміщувати по окупованій території Херсонської області і з різних шляхів обстрілу завдають удару", - зазначила Гуменюк.

Вона пояснила, що ця зброя є особливо небезпечною, оскільки вона призначена для знищення цілі в повітрі.

"Ракета, вилітаючи з пристрою, розривається в повітрі, знищуючи ціль. Якщо вона влучає в поверхню або в якийсь предмет, наприклад, будівлю, який має акустичну додаткову потужність, то розривна сила збільшується в кілька разів", - додала спікер.

При цьому снаряди системи С-300 нашпиговані металевими частинами. Після влучання в землю на місці залишаються величезні вирви, а ударна хвиля може бути руйнівною.