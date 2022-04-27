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Оккупанты в Буче убивали мирных людей по спискам, - мэр

Фото: мэр Бучи Анатолий Федорук (tarasovsky-bucha info)
Автор: Мария Кучерявец

Российские военные в Буче целенаправленно убивали людей по составленным спискам. Их помогали составлять оккупантам местные коллаборанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Бучи Анатолия Федорука в комментарии канадскому телеканала CBC.

По словам мэра, именно предатели указывали имена и адреса местных жителей.

"Я видел эти списки. Не собственноручно они были написаны. Кто-то из местных надиктовал. Возможно, какие-то коллаборации были. То есть они заранее знали, к кому идут, на какой адрес, и что это за человек", - сказал Федорук.

Он также рассказал, что в списке была и его фамилия, а также депутатов Бучанского городского совета.

"Поскольку мы в пригороде столицы, то здесь большое количество чиновников проживало, политиков. Слава Богу удалось, из тех возможностей, которые были, выехать из Бучи, то они (военные РФ - ред.) довольствовались теми, кто остался", - добавил Федорук.

Напомним, недавно украинская разведка обнародовала имена оккупантов, причастных к "резне в Буче".

Добавим, во время оккупации Киевской области в пригородах столицы захватчики убили более 1000 мирных жителей. Большинство из них были застрелены. Тела гражданских продолжают обнаруживать в освобожденных городах.

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Буча