Окупанти бояться вступати у бій з ЗСУ, тому готують провокації, від яких страждають цивільні, - СБУ

Служба безпеки України опублікувала розмову окупанта. Зокрема, російські війська бояться вступати в бій з українськими захисниками, тому готують провокації, від яких може постраждати цивільне населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Як відомом, російські загарбники продовжують грубо порушувати закони та звичаї війни.

"Ходімо зараз укропів кришити. Віджали в них танк, в'ї***и в нього півтонни тротилу, болти, гайки ... Крім цього, обвішали його мінами, птурами ... Зробили на нього дистанційне керування! Зараз на пульті його в село запустимо, посеред села як уєб*м! Там буде ба-бах", - із захватом розповідає загарбник.

Він сподівається, що тротил знищить все навколо, і зовсім не бентежить присутність в селищі мирного населення.

СБУ повідомляє, що усі перехоплення та зібрана інформація буде використана у міжнародних судах, щоб покарати кожного, хто чинив звірства в Україні.