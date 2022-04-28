Окупанти бояться вступати у бій з ЗСУ, тому готують провокації, від яких страждають цивільні, - СБУ
Служба безпеки України опублікувала розмову окупанта. Зокрема, російські війська бояться вступати в бій з українськими захисниками, тому готують провокації, від яких може постраждати цивільне населення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Як відомом, російські загарбники продовжують грубо порушувати закони та звичаї війни.
"Ходімо зараз укропів кришити. Віджали в них танк, в'ї***и в нього півтонни тротилу, болти, гайки ... Крім цього, обвішали його мінами, птурами ... Зробили на нього дистанційне керування! Зараз на пульті його в село запустимо, посеред села як уєб*м! Там буде ба-бах", - із захватом розповідає загарбник.
Він сподівається, що тротил знищить все навколо, і зовсім не бентежить присутність в селищі мирного населення.
СБУ повідомляє, що усі перехоплення та зібрана інформація буде використана у міжнародних судах, щоб покарати кожного, хто чинив звірства в Україні.
Раніше ми повідомляли, що СБУ знешкодила ворожу агентуру, яка збирала дані про ЗСУ та дислокацію літаків.
Нагадаємо, війна РФ проти України триває 64-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!
Перемога буде за нами! Слава Україні!