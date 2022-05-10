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Оккупанты бомбят "Азовсталь". Опубликовано новое видео из Мариуполя

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Мариуполь, Вторник 10 мая 2022 16:07
Оккупанты бомбят "Азовсталь". Опубликовано новое видео из Мариуполя Фото: оккупанты бомбят "Азовсталь" (скриншот из видео/t.me/andriyshTime)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 10 мая, российские оккупанты не оставляют попыток взять "Азовсталь" штурмом. В настоящее время РФ бомбит завод с самолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Мариуполь. "Азовсталь". Прямо сейчас. Авиабомбардировки. Более 100 гражданских. Защитники Мариуполя. Мы все в безвозмездном долгу у защитников Мариуполя", - написал он.

Как сообщалось, на фоне парада, организованного оккупантами в Мариуполе, вокруг "Азовстали" 9 мая продолжались бои. В настоящее время российские военные пытаются перекрыть все пути ухода украинским военным.

В результате обстрелов РФ, на "Азовстали" есть раненные. Но помощь оказать им нет возможности, потому что защитники Мариуполя потеряли связь с полевым госпиталем.

На "Азовстали" еще остаются гражданские, их там больше сотни. А в Мариуполе сейчас проживает около 100 тыс. горожан.

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