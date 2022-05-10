Окупанти бомблять "Азовсталь". Опубліковано нове відео з Маріуполя

У вівторок,10 травня, російські окупанти не полишають спроб взяти "Азовсталь" штурмом. Наразі РФ бомбить завод з літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, який опублікував відео того, що відбувається.

"Маріуполь. "Азовсталь". Прямо зараз. Авіабомбардування. Понад 100 цивільних. Захисники Маріуполя. Ми всі у невідплатному боргу у захисників Маріуполя", - написав він.

Як повідомлялось, на фоні параду, який окупанти організували в Маріуполі, навколо "Азовсталі" 9 травня продовжувались бої. Наразі російські військові намагаються перекрити всі шляхи відходу українським військовим.

В результаті обстрілів РФ, на "Азовсталі" є поранені. Але допомогу надати їм немає можливості, бо захисники Маріуполя втратили зв’язок з польовим шпиталем.

На "Азовсталі" ще лишаються цивільні громадяни, їх там більше сотні. А в Маріуполі наразі проживає близько 100 тис. містян.

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