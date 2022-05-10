Оккупанты на блокпосту в Запорожской области обстреляли автомобиль с гражданскими: есть погибший

По данным следствия, 9 мая вблизи с. Белогорье Пологовского района на блокпосту оккупантов под вражеским обстрелом оказался автомобиль с двумя гражданскими. В результате прямого попадания снаряда в машину она взорвалась. Пассажир автомобиля скончался на месте, водитель получил ранения.

Запорожская областная прокуратура уже начала уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, ранее стало известно, что в Запорожской области эвакуационная колонна попала под обстрел.

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