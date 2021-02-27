Окупанти блокували гуманітарну допомогу ООН жителям Донбасу

Управління координації гуманітарних питань ООН не змогло доставити 11 вантажних автомобілів гуманітарною допомогою, призначеною громадянам України, що перебувають на тимчасово окупованих територіях. Вантажівки заблокували на КПВВ "Щастя".

Про це повідомляє Українська делегація для участі Тристоронній контактної групи в Telegram -каналі.

Як зазнається в повідомленні, о 09:40 26 лютого транспортні засоби з гуманітарним вантажем з представниками Управління верховного комісара ООН у справах біженців UNHCR (УВКБ ООН) (загалом 11 вантажних автомобілів) прибули на КПВВ "Щастя".

Однак о 13:50 російська сторона надала інформацію, згідно з якою вона відмовила в отриманні гуманітарного вантажу.

Представниками ООН прийнято рішення про відправлення транспортних засобів до м. Сєвєродонецьк.

Слід зазначити, що основа цього вантажу - гігієнічні набори для шкіл та закладів охорони здоров'я, отримання яких має особливе значення в умовах короновірусної епідемії.

Українська сторона направила відповідні ноти до СММ ОБСЄ та має намір поставити це питання на обговорення під час наступного засідання ТКГ, яке очікується 3 березня, зазначається в повідмленні.