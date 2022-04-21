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Оккупанты безуспешно пытаются приблизиться к Николаеву, - Генштаб

Фото: украинские военные не дают оккупантам продвинуться в Николаев (УНИАН)
Автор: Дмитрий Левицкий

Оккупационные войска России продолжают попытки продвинуться на Южнобугском направлении. Оккупанты продолжают обстреливать Николаев в надежде, что это позволит подойти к городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ежедневную сводку Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"На Южнобугском направлении продолжаются обстрелы Николаева, противник пытается улучшить тактическое положение и приблизиться к городу", - рассказали в Генштабе, отметив, что оккупанты успеха не имеют.

Напомним, сегодня ночью российские оккупанты в очередной раз обстреляли Николаев. В результате обстрела один человек погиб и еще несколько получили ранения.

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Генштаб ВСУНиколаевВойна России против Украины