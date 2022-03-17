Оккупанты атаковали с "Градов" село под Кривым Рогом: попали в насосную станцию

Российские войска били из "Градов" по селу Марьянское Днепропетровской области. Оккупанты попали в насосную станцию, которая обеспечивает перекачку воды из Каховского водохранилища.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главы военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула.
"Вечером враг нанес удар с "Градов" по мирному селу Марьянскому. Попали и в периметр насосной станции, которая обеспечивает перекачку воды из Каховского водохранилища в водохранилище "Южное" Кривого Рога", - написал Вилкул.
По его словам, сейчас последствия удара и то, какие восстановительные работы необходимы, устанавливают специалисты.
"Но в любом случае ситуация с водоснабжением города под контролем. Имеющихся запасов воды в "Южном" хватит на несколько месяцев, также сейчас будет делаться регламент переподключения абонентов, которые питают с "Южного" на Карачуны", - добавил Вилкул.
Напомним, российско-оккупационные войска ночью нанесли авиаудар по городу Сарны Ровенской области.
Также сегодня около 5 часов утра украинские военные сбили российскую ракету, обломки которой упали на многоэтажный жилой дом в Дарницком районе столицы.
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