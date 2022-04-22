ru ua
Пт, 22 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты артиллерией обстреляли село в Херсонской области. Среди погибших есть подросток

Новина українською →
Пятница 22 апреля 2022 14:08
Оккупанты артиллерией обстреляли село в Херсонской области. Среди погибших есть подросток Фото: оккупанты артиллерией обстреляли село в Херсонской области. Среди погибших есть подросток (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты артиллерией обстреляли село Новая Заря в Херсонской области. В результате огня погибли два человека, среди них подросток.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Херсонская областная прокуратура сейчас осуществляет досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединённым с умышленным убийством.

Согласно данным следствия, 20 апреля, один из снарядов оккупантов попал в дом местного жителя, в результате чего погиб 16-летний подросток и мужчина. По меньшей мере один человек получил тяжелые ранения.

"Сейчас в уголовном производстве принимаются все возможные и надлежащие меры для установления обстоятельств событий и причастных лиц", - пишет пресс-служба.

Война России против Украины длится пятьдесят восемь дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Херсонская область
NEWS
58-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
58-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает