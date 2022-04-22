Оккупанты артиллерией обстреляли село в Херсонской области. Среди погибших есть подросток

Российские оккупанты артиллерией обстреляли село Новая Заря в Херсонской области. В результате огня погибли два человека, среди них подросток.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Херсонская областная прокуратура сейчас осуществляет досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединённым с умышленным убийством.

Согласно данным следствия, 20 апреля, один из снарядов оккупантов попал в дом местного жителя, в результате чего погиб 16-летний подросток и мужчина. По меньшей мере один человек получил тяжелые ранения.

"Сейчас в уголовном производстве принимаются все возможные и надлежащие меры для установления обстоятельств событий и причастных лиц", - пишет пресс-служба.