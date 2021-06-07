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Оккупанты 7 раз нарушили "тишину": стреляли из крупнокалиберных минометов

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Донбасс, Понедельник 07 июня 2021 08:15
Оккупанты 7 раз нарушили "тишину": стреляли из крупнокалиберных минометов Фото: боевики на Донбассе семь раз открывали огонь (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

На Донбассе за прошедшие сутки, 6 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушали режим прекращения огня. Потерь среди бойцов ВСУ нет.

Об этом сообщает командование операции Объединенных сил.

В частности, недалеко от населенного пункта Пески противник дважды открывал огонь из минометов 120 калибра и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи поселков Гнутово и Новотошковское российские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе Широкино зафиксировано два обстрела из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Недалеко от населенного пункта Луганское противник вел огонь из ручных противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

По состоянию на 7:00 утра, 7 июня, обстрелов не зафиксировано.

Напомним, на Донбассе 5 июня не было зафиксировано ни одного случая нарушения режима прекращения огня.

Как писало РБК-Украина, украинская разведка зафиксировала, что оккупационные войска отрабатывают выдвижение подразделений и техники в оперативные районы.

Так, с начала войны на Донбассе в результате боевых действий погибли более 200 детей.

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