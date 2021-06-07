Оккупанты 7 раз нарушили "тишину": стреляли из крупнокалиберных минометов
На Донбассе за прошедшие сутки, 6 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушали режим прекращения огня. Потерь среди бойцов ВСУ нет.
В частности, недалеко от населенного пункта Пески противник дважды открывал огонь из минометов 120 калибра и крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи поселков Гнутово и Новотошковское российские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе Широкино зафиксировано два обстрела из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Недалеко от населенного пункта Луганское противник вел огонь из ручных противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
По состоянию на 7:00 утра, 7 июня, обстрелов не зафиксировано.
Напомним, на Донбассе 5 июня не было зафиксировано ни одного случая нарушения режима прекращения огня.
Как писало РБК-Украина, украинская разведка зафиксировала, что оккупационные войска отрабатывают выдвижение подразделений и техники в оперативные районы.
Так, с начала войны на Донбассе в результате боевых действий погибли более 200 детей.