Окупанти 7 разів порушили "тишу": стріляли з великокаліберних мінометів
На Донбасі за минулу добу, 6 червня, збройні формування Російської Федерації 7 разів порушували режим припинення вогню. Втрат серед бійців ЗСУ немає.
Зокрема, неподалік населеного пункту Піски противник двічі відкривав вогонь з мінометів 120 калібру та великокаліберних кулеметів.
Поблизу селищ Гнутове та Новотошківське російські найманці вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
У районі Широкиного зафіксовано два обстріли зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.
Недалеко від населеного пункту Луганське противник вів вогонь з ручних протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Станом на 7:00 ранку, 7 червня, обстрілів не зафіксовано.
Нагадаємо, на Донбасі 5 червня не було зафіксовано жодного випадку порушення режиму припинення вогню.
Як писало РБК-Україна, українська розвідка зафіксувала, що окупаційні війська відпрацьовують висування підрозділів і техніки в оперативні райони.
Так, з початку війни на Донбасі унаслідок бойових дій загинули понад 200 дітей.