Оккупанты более 20 раз обстреляли жилые массивы за сутки: какая ситуация в Харьковской области

По его словам, боевой авиации не наблюдалось, но противник ведет активную разведку и запускает беспилотные летательные аппараты, по области горячее всего в Изюмском направлении, там ВСУ ведут активные бои с оккупантами.

"При этом оборонительные позиции врага возле Изюма сейчас более уязвимы, поскольку силы РФ концентрируют в направлении Донбасса. Чтобы избежать возможных последствий боевых действий на территориях населенных пунктов Изюмского района, мы постепенно эвакуируем население", - отметил Синегубов.

Кроме того, оккупанты вчера снова обстреляли Лозовую. В результате ракетного удара 4 человека получили ранения, есть поврежденные дома, более 60 тысяч жителей общины без воды, более 40 тысяч - без света.

Сейчас местные власти и коммунальщики работают над восстановлением.

Также в Балаклее оккупанты выстрелили из танков в Центральную районную больницу. Здание частично повреждено, а пациенты и персонал нуждаются в немедленной эвакуации.

"Сегодня планируем эвакуировать около 70 человек. Продолжаем обеспечивать город и область гуманитарной помощью, ежедневно отправляем грузы на общины области", - добавил Синєгубов.

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