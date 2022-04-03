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Окупанти понад 20 разів обстріляли житлові масиви за добу: яка ситуація в Харківській області

Фото: окупанти понад 20 разів обстріляли житлові масиви в Харківській області (УНІАН)
Автор: Марія Кучерявець

Російсько-окупаційні війська за минулу добу нанесли приблизно 21 удар із артилерії, мінометів, танків по житлових масивах Харківської області. Зокрема, ворог бив по районах Салтівки, П’ятихаток, Олексіївки, Нових будинків, центру міста, Дергачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

За його словами, бойової авіації не спостерігалося, але противник веде активну розвідку та запускає безпілотні літальні апарати, по області найгарячіше в Ізюмському напрямку, там ЗСУ ведуть активні бої з окупантами.

"При цьому оборонні позиції ворога біля Ізюма зараз більш вразливі, оскільки сили РФ концентрують в напрямку Донбасу. Аби уникнути можливих наслідків бойових дій на територіях населених пунктів Ізюмського району, ми поступово евакуйовуємо населення", - зазначив Синєгубов.

Крім того, окупанти вчора знову обстріляли Лозову. Внаслідок ракетного удару 4 людини отримали поранення, є пошкоджені будинки, понад 60 тисяч жителів громади без води, понад 40 тисяч - без світла.

Наразі місцева влада та комунальники працюють над відновленням.

Також у Балаклії окупанти вистрелили з російських танків у Центральну районну лікарню. Будівля частково пошкоджена, а пацієнти та персонал потребують негайної евакуації.

"Сьогодні плануємо евакуювати близько 70 людей. Продовжуємо забезпечувати місто та область гуманітарною допомогою, щодня відправляємо вантажі на громади області", - додав Синєгубов.

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