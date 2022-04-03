Окупанти понад 20 разів обстріляли житлові масиви за добу: яка ситуація в Харківській області

За його словами, бойової авіації не спостерігалося, але противник веде активну розвідку та запускає безпілотні літальні апарати, по області найгарячіше в Ізюмському напрямку, там ЗСУ ведуть активні бої з окупантами.

"При цьому оборонні позиції ворога біля Ізюма зараз більш вразливі, оскільки сили РФ концентрують в напрямку Донбасу. Аби уникнути можливих наслідків бойових дій на територіях населених пунктів Ізюмського району, ми поступово евакуйовуємо населення", - зазначив Синєгубов.

Крім того, окупанти вчора знову обстріляли Лозову. Внаслідок ракетного удару 4 людини отримали поранення, є пошкоджені будинки, понад 60 тисяч жителів громади без води, понад 40 тисяч - без світла.

Наразі місцева влада та комунальники працюють над відновленням.

Також у Балаклії окупанти вистрелили з російських танків у Центральну районну лікарню. Будівля частково пошкоджена, а пацієнти та персонал потребують негайної евакуації.

"Сьогодні плануємо евакуювати близько 70 людей. Продовжуємо забезпечувати місто та область гуманітарною допомогою, щодня відправляємо вантажі на громади області", - додав Синєгубов.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 39 день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.