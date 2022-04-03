ru ua
Вс, 03 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты более 20 раз обстреляли жилые массивы за сутки: какая ситуация в Харьковской области

Новина українською →
Харьковская область, Воскресенье 03 апреля 2022 10:55
Оккупанты более 20 раз обстреляли жилые массивы за сутки: какая ситуация в Харьковской области Фото: оккупанты более 20 раз обстреляли жилые массивы в Харьковской области (УНИАН)
Автор: Мария Кучерявец

Российско-оккупационные войска за минувшие сутки нанесли примерно 21 удар из артиллерии, минометов, танков по жилым массивам Харьковской области. В частности, враг бил по районам Салтовки, Пятихаток, Алексеевки, новых домов, центра города, Дергачей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

По его словам, боевой авиации не наблюдалось, но противник ведет активную разведку и запускает беспилотные летательные аппараты, по области горячее всего в Изюмском направлении, там ВСУ ведут активные бои с оккупантами.

"При этом оборонительные позиции врага возле Изюма сейчас более уязвимы, поскольку силы РФ концентрируют в направлении Донбасса. Чтобы избежать возможных последствий боевых действий на территориях населенных пунктов Изюмского района, мы постепенно эвакуируем население", - отметил Синегубов.

Кроме того, оккупанты вчера снова обстреляли Лозовую. В результате ракетного удара 4 человека получили ранения, есть поврежденные дома, более 60 тысяч жителей общины без воды, более 40 тысяч - без света.

Сейчас местные власти и коммунальщики работают над восстановлением.

Также в Балаклее оккупанты выстрелили из танков в Центральную районную больницу. Здание частично повреждено, а пациенты и персонал нуждаются в немедленной эвакуации.

"Сегодня планируем эвакуировать около 70 человек. Продолжаем обеспечивать город и область гуманитарной помощью, ежедневно отправляем грузы на общины области", - добавил Синєгубов.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 39 день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Война России против Украины
NEWS
39-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
39-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Шантаж не удался. Россия отступила на газовом фронте с Европой
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Шантаж не удался. Россия отступила на газовом фронте с Европой