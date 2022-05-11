Двумя российскими ракетами обстрелян Воронеж в Шосткинском районе Сумской области

В результате ракетного удара по жилым домам поселка городского типа Воронеж Сумской области существенно повреждены несколько жилых домов и строений. К счастью, обошлось без жертв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Известно, что причиной серьезных разрушений в ПГТ стали две ракеты, выпущенные по территории Шосткинского района российским самолетом.

Напомним, приграничные районы Украины периодически подвергаются обстрелам с территории России. Сегодня глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил о нескольких взрывах на территории области.

Также сообщалось, что вечером 10 мая российские войска обстреляли граничащие с Россией районы Сумской и Черниговской области. Противник использовал авиацию и минометы.

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