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Оккупантов уже в 12-й раз разбили в Чернобаевке, - Арестович

Фото: советник Офиса президента Алексей Арестович (facebook.com/assistantschool)
Автор: Владимир Костырин

Украинские военные нанесли на аэродроме в Чернобаевке Херсонской области очередной удар по российским оккупантам - уже двенадцатый раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Алексея Арестовича.

"Приятный, хотя и закономерный сюрприз - Чернобаевка -12, случилась и продолжает случаться прямо сейчас", - говорится в сообщении.

Также Арестович отметил, что сейчас противник перенес основные усилия на восточную часть Украины, сконцентрировавшись на зоне ООС и на попытках захватить блокированный Мариуполь, а также пробует "любой ценой" окружить войска ВСУ между Изюмом и Волновахой.

"Под Изюмом - тяжелые бои, по одним данным - противник продвинулся, по другим - наши его поджали слегка. В любом случае, там сейчас идет тяжелая боевая работа и будет много информации и дезинформации одновременно", - пишет он.

Ранее сообщалось, что на аэродроме в Чернобаевке ВСУ ликвидировали командующего 49-й общевойсковой армии РФ генерал-лейтенанта Якова Рязанцева.

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ЧернобаевкаВойна России против Украины