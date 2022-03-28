Окупантів вже в 12-й раз розбили в Чорнобаївці, - Арестович

Українські військові завдали на аеродромі в Чорнобаївці Херсонської області чергового удару по російських окупантах - вже дванадцятий раз.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави офісу президента Олексія Арестовича.
"Приємний, хоча і закономірний сюрприз - Чорнобаївка -12, трапилася і продовжує траплятися прямо зараз", - йдеться в повідомленні.
Також Арестович зазначив, що зараз противник переніс основні зусилля на східну частину України, сконцентрувавшись на зоні ООС і на спробах захопити блокований Маріуполь, а також пробує "за всяку ціну" оточити війська ЗСУ між ізюмом і Волновахою.
"Під Ізюмом - важкі бої, за одними даними - противник просунувся, за іншими - наші його піджали злегка. У будь-якому випадку, там зараз йде важка бойова робота і буде багато інформації та дезінформації одночасно", - пише він.
Раніше повідомлялося, що на аеродромі в Чорнобаївці ЗСУ ліквідували командувача 49-ї загальновійськової армії РФ генерал-лейтенанта Якова Рязанцева.
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