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Оккупантам не удается захватить дорогу "Лисичанск - Бахмут", но проехать там невозможно

Фото: дорога Лисичанск - Бахмут не захвачена, но постоянно обстреливается (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Лисичанск полностью под украинским контролем, гумгрузы завозятся каждый день. Трасса "Лисичанск-Бахмут" оккупантами не контролируется, но постоянно обстреливается, по дороге проехать невозможно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

Среди прочего он рассказал, что под массированными обстрелами россиян - все свободные населенные пункты области. Самая горячая точка-Северодонецк. В областном центре продолжаются уличные бои, оккупанты контролируют большую часть города.

"Российские солдаты массово гибнут, но им на замену ежедневно прибывают все новые и новые убийцы. Северодонецк разрушают "в ноль", - сказал Гайдай.

Он добавил, что эвакуация происходит только из Лисичанска и Горной общины. Вывезти людей из Северодонецка и "Азота" в частности - невозможно.

Напомним, сотни мирных жителей не могут эвакуироваться из заводу "Азот" из-за постоянных обстрелов русской артиллерии.

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