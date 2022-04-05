Оккупантам "слили" базу данных на херсонских активистов, - мэр

Мэр оккупированного Херсона Игорь Колыхаев сообщил, что кафиры имеют на местных активистов и военных всю информацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра в интервью "Украинской правде".
По его словам, российским оккупантам "доброжелатели" полностью слили базу данных на всех активистов, которые находились в городе.
Также у врага есть личные дела на каждого профильного заместителя.
"Информация условно от родословной жены до прозвища любимой собачки. То же самое касается терроборони и херсонских участников боевых действий, которые были в Донецке и Луганске, данные о том, где они живут и чем владеют", - сказал он.
Также Колыхаев уточнил, что российские оккупанты сейчас ходят в дома активистов и военных и мародерят там.
"Сейчас полностью здесь находится Росгвардия, ФСБ, которые "обрабатывают" активистов, "работают" по АТОшникам. Они знают обо всех от начала до конца. И поэтому я не могу понять, как именно уничтожались базы данных при уходе из города СБУ и полиции. То есть можно показательно сжигать личные дела, но оставить в своей серверные диски",- добавил он.
Ранее мы сообщали, что в Херсоне иссякают запасы пищи и проблемы с лекарством и горючим.
Также мы писали, что в Херсонской области кафиры похитили еще одного мэра города.
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