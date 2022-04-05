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Окупантам "злили" базу даних на херсонських активістів, - мер

У Херсоні окупантам злили інформацію на активістів (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Мер окупованого Херсона Ігор Колихаєв повідомив, що окупанти мають на місцевих активістів та військових всю інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера в інтерв'ю "Українській правді".

За його словами, російським окупантам "доброзичливці" повністю злили базу даних на всіх активістів, які перебували у місті.

Також у ворога є особисті справи на кожного профільного заступника.

"Інформація умовно від родоводу дружини до прізвиська коханого собачки. Те саме стосується тероборони та херсонських учасників бойових дій, які були в Донецьку та Луганську, дані про те, де вони живуть і чим володіють", - сказав він.

Також Колихаєв уточнив, що російські окупанти зараз ходять до будинків активістів та військових і мародерять там.

"Наразі повністю тут знаходиться Росгвардія, ФСБ, які "обробляють" активістів, "працюють" за АТОшниками. Вони знають про всіх від початку до кінця. І тому я не можу зрозуміти, як саме знищувалися бази даних при відході з міста СБУ та поліції. Тобто можна показово спалювати особисті справи, але залишити у своїй серверні диски", - додав він.

Раніше ми повідомляли, що у Херсоні вичерпуються запаси їжі та проблеми з ліками та пальним.

Також ми писали, що у Херсонській області окупанти викрали ще одного мера міста.

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