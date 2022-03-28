UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупантам придется выйти из украинских городов, - Зеленский

Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что временная оккупация украинских городов может значить лишь то, что российской армии придется вскоре оттуда уйти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Владимира Зеленского.

"Хочу поблагодарить наших людей в Херсоне, Славутиче, Каховке и других городах, которые не прекращают сопротивление оккупантам. Если оккупанты временно зашли в украинские города, это означает только то, что им придется выйти", - отметил Зеленский.

Также президент Украины обратился к украинцам, которые пытаются сотрудничать с российскими военными. "Я хочу напомнить, что они и своих-то бросают. Так что тогда они сделают с чужими предателями. Подумайте, но знаю, что думать таким людям нечем, иначе и предателями не стали бы", - резко подчеркнул глава государства.

Война России против Украины длится тридцать два дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВторжение России в Украину