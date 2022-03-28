Окупантам доведеться вийти з українських міст, - Зеленський

"Хочу подякувати нашим людям у Херсоні, Славутичі, Каховці та інших містах, які не припиняють опір окупантам. Якщо окупанти тимчасово зайшли в українські міста, це означає Тільки те, що їм доведеться вийти", - зазначив Зеленський.

Також президент України звернувся до українців, які намагаються співпрацювати з російськими військовими. "Я хочу нагадати, що вони й своїх-то кидають. Так що тоді вони зроблять з чужими зрадниками. Подумайте, але знаю, що думати таким людям нічим, інакше і зрадниками не стали б", - різко підкреслив глава держави.