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Оккупант жалуется на разбитые мосты под Херсоном. Новый перехват от ГУР

Фото: оккупант жалуется на разбитые мосты под Херсоном (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российский военный жалуется жене на разбитые мосты в захваченной Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват Главного управления разведки.

"Мосты все раз*бали, все! Теперь не въехать, не выехать нельзя", - рассказал он.

По словам оккупанта, "там что-то придумывают", "все отпуска остановились", "все передвижения по нулям".

Обсуждая с супругой состояние моста на букву "А" и боясь называть его название, (скорее всего, имеется в виду Антоновский мост, - ред.), оккупант на слова жены, которая утверждает, что его восстановили, говорит следующее: "Н**уя не восстановили, пополам разложился и упал в реку".

При этом супруга оккупанта рассказывает, что многие российские солдаты возвращаются в отпуска домой. И если они отказываются возвращаться в Украину, их увольняют по статье.

Как сообщалось, оккупанты готовы себя калечить, чтобы вернуться домой. ГУР опубликовало перехват разговора россиян.

Напомним, из перехвата также стало известно, что российские солдаты пытаются бежать с поля боя, но за это их расстреливают свои военные.

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