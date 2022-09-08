Оккупант рассказал жене о мародерстве и потерях в подразделении: перехват ГУР

Российский оккупант в разговоре с женой похвастался тем, как он занимается мародерством в оккупации и посетовал на потери в своем подразделении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины .

Оккупант говорит, что именно их роту должны заменить, потому что личного состава осталось мало. Женщина обеспокоенно спрашивает, где именно находятся другие, а оккупант объяснил, что они погибли или получили ранения. Затем россиянин рассказал, как именно он питается.

"Из пайка рис куриный да овощи, а сверху аджику взял. Рядом столько домов, смародерил и все", - пояснил оккупант.