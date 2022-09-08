RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупант розповів дружині про мародерство та втрати у підрозділі: перехоплення ГУР

Фото: Окупант розповів дружині про мародерство та втрати у підрозділі (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російський окупант у розмові з дружиною похвалився тим, як він займається мародерством в окупації та поскаржився на втрати у своєму підрозділі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.

Окупант каже, що саме їх роту мають замінити, тому що особового складу залишилось мало. Жінка стурбовано питає, де саме перебувають інші, а окупант пояснив, що вони загинули або отримали поранення. Потім росіянин розповів, як саме він харчується.

"З пайка рис курячий та овочі, а зверху аджику взяв. Поряд стільки будинків, змародерив і все", - пояснив окупант.

Нагадаємо, що раніше російський окупант розповів про сором перед українським народом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні