Оккупант плачет в трубку жене, признаваясь, что вынужден воевать с ранениями (перехват)

"На немножко тут потрепали чуток. Ну зацепило на малешко. У меня руки, нога, Осколки потрепали уток. У нас боевая задача держать рубеж. Подкололись немножко, чтобы терпеть боль и поедем снова на боевую задачу", - рассказывает оккупант, объясняя жене, почему он не в госпитале с ранениями, а на поле боя.

Он также жалуется на молниеносную атаку ВСУ.

"Мы не можем держать оборону, у них слишком сильное оружие по сравнению с нашими. Мы запросили поддержки авиации, нам сказали х*й, держите оборону сами как хотите. У нас нет ни снарядов, ни оружия, них*я. Патронов осталось, бл*дь, у всех по магазину", - говорит российский военный жене сквозь слезы.

Она пытается убеждать его, уверяя, что помощь подвезут, однако оккуант в это уже не верит.

"Да х*й знает, когда эти самолеты… долетят ли они сюда еще. Четыре летело - не долетело, сбили нах*й", - с грустью говорит он.