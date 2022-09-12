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Оккупант плачет в трубку жене, признаваясь, что вынужден воевать с ранениями (перехват)

Фото: оккупант раказывает супруге, что вынужден воевать с ранениями (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российским оккупантам в Харьковской области из-за контрнаступления ВСУ приходится воевать с ранениями и дефицитом боеприпасов, грузя погибших под обстрелами. Солдаты плачут в телефонные трубки, прощаясь с родными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват разговора оккупанта СБУ.

"На немножко тут потрепали чуток. Ну зацепило на малешко. У меня руки, нога, Осколки потрепали уток. У нас боевая задача держать рубеж. Подкололись немножко, чтобы терпеть боль и поедем снова на боевую задачу", - рассказывает оккупант, объясняя жене, почему он не в госпитале с ранениями, а на поле боя.

Он также жалуется на молниеносную атаку ВСУ.

"Мы не можем держать оборону, у них слишком сильное оружие по сравнению с нашими. Мы запросили поддержки авиации, нам сказали х*й, держите оборону сами как хотите. У нас нет ни снарядов, ни оружия, них*я. Патронов осталось, бл*дь, у всех по магазину", - говорит российский военный жене сквозь слезы.

Она пытается убеждать его, уверяя, что помощь подвезут, однако оккуант в это уже не верит.

"Да х*й знает, когда эти самолеты… долетят ли они сюда еще. Четыре летело - не долетело, сбили нах*й", - с грустью говорит он.

Как сообщалось, ранее в перехвате разговора российский оккупант жаловался знакомому на контрнаступление ВСУ в Харьковской области и признавался, что уже "пахнет "Старым Гостомелем".

Также пленный оккупант рассказал, как их командование убегало от контрнаступления ВСУ в Харьковской области. Сами же солдаты, брошенные своим руководством, были фактически "сожжены" шквальным огнем ВСУ возле Шевченково.

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Харьков