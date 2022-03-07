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Оккупант перебрасывает авиацию в Беларусь, планируя новые удары по городам Украины

Автор: Светлана Мащенко

Россия планирует новые ракетно-бомбовые удары по крупным городам Украины и с этой целью перебрасывает авиационные подразделения двух военных округов на территорию Беларуси.

Об этом рассказали в Генштабе ВСУ.

"Оккупанты планируют активизировать авиацию, с целью нанесения ракетно-бомбовых ударов по крупным городам Украины и промышленной инфраструктуре. Для выполнения этой цели на территорию Республики Беларусь перебрасываются авиационные подразделения Центрального и Восточного военных округов", - заявили в Генштабе.

Ранее мы писали, что Госспецсвязи призвало МСЭ блокировать звонки с временно оккупированных территорий.

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