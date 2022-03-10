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Оккупант обстрелял Нежин из "Урагана": есть раненые и погибшие

Автор: Светлана Мащенко

10 марта оккупанты обстреляли город Нежин Черниговской области из РСЗО "Ураган", ранены восемь человек, двое погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Александра Кодолу.

Чиновник советует жителям города оставаться в безопасных местах, не рисковать жизнью.

"Сегодня в 14.20 был разрушительный обстрел РСЗО "Ураган". Есть информация о 8 раненых и 2 погибших. В результате взрыва повреждены 40 метров теплотрассы, проводят ремонтные работы", - говорится в сообщении.

По состоянию на вечер 10 марта 4 дома остаются без света, ремонтные работы будут продолжены завтра. В 17 школе, 25 садика и амбулатории семейной медицины №6 в результате взрыва повреждены окна, соответствующие службы ликвидируют последствия чрезвычайной ситуации.

Ранее мы писали, что в Коростене двое белорусов погибли от самолетов РФ, вылетевших из Беларуси.

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