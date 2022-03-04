UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Оккупант нанес авиаудар по частным домам под Киевом. Среди погибших есть дети

Автор: Светлана Мащенко

Вражеская армия 4 марта нанесла авиаудар по частным жилым домам в Киевской области. Авиаудар был осуществлен по Мархаловке, что в Глеваховской территориальной общине Фастовского района, около 15:24.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

В ГСЧС уточнили, что в результате обстрела произошло возгорание более восьми частных жилых домов.

Фото: facebook.com/UA.National.Police

Подразделениями ГСЧС эвакуированы 2 детей из под завалов.

"По состоянию 16: 55 4 марта в с. Мархаловка Фастовского района пожар в частных жилых домах ликвидирован. В результате обстрела погибли 5 человек (из них 3 детей), еще одна женщина возможно находится под завалами", - говорится в сообщении.

Ранее появились новые фото разрушенной ТЭЦ в Ахтырке.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину