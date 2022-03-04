Оккупант нанес авиаудар по частным домам под Киевом. Среди погибших есть дети

Вражеская армия 4 марта нанесла авиаудар по частным жилым домам в Киевской области. Авиаудар был осуществлен по Мархаловке, что в Глеваховской территориальной общине Фастовского района, около 15:24.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

"По состоянию 16: 55 4 марта в с. Мархаловка Фастовского района пожар в частных жилых домах ликвидирован. В результате обстрела погибли 5 человек (из них 3 детей) , еще одна женщина возможно находится под завалами", - говорится в сообщении.

Подразделениями ГСЧС эвакуированы 2 детей из под завалов.

В ГСЧС уточнили, что в результате обстрела произошло возгорание более восьми частных жилых домов.

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