Окупант завдав авіаудару по приватним будинкам під Києвом. Серед загиблих є діти

Ворожа армія 4 березня завдала авіаудару по приватним житловим будинкам в Київській області. Авіаудар був здійснений по Мархалівці, що в Глевахівській територіальній громаді Фастівського району, близько 15:24.
Про це повідомили в Національній поліції.
В ДСНС уточнили, що в результаті обстрілу, сталося загоряння більше восьми приватних житлових будинків.
Фото: facebook.com/UA.National.Police
Підрозділами ДСНС евакуйовано 2 дітей з під завалів.
"Станом 16:55 4 березня в с. Мархалівка Фастівського району пожежу в приватних житлових будинках ліквідовано. Внаслідок обстрілу загинуло 5 осіб (з них 3 дітей), ще одна жінка можливо знаходиться під завалами", - йдеться в повідомленні.
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